Жители Ленобласти 7 октября смогут задать вопросы губернатору

Жители Ленобласти 7 октября смогут задать вопросы губернатору
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В понедельник, 7 октября, губернатор Ленобласти Александр Дрозднеко в течение часа будет отвечать на вопросы местных жителей.

Начало прямой телефонной линии назначено на 16 часов. Для ответов также приглашены главы муниципальных районов. Все пройдет в режиме видеоконференции.

Как сообщили в администрации области, со стационарного телефона звонки будут бесплатные, жители могут звонить на номер 006. С мобильных устройств на номер +7(81361)315-01 стоимость звонков будет зависеть от тарифов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ценах на жилье в Ленинградской области. Эксперты заверили, что до конца года не ожидается рост стоимости квартир.

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