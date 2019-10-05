Жители Ленобласти 7 октября смогут задать вопросы губернатору

В понедельник, 7 октября, губернатор Ленобласти Александр Дрозднеко в течение часа будет отвечать на вопросы местных жителей.

Начало прямой телефонной линии назначено на 16 часов. Для ответов также приглашены главы муниципальных районов. Все пройдет в режиме видеоконференции.

Как сообщили в администрации области, со стационарного телефона звонки будут бесплатные, жители могут звонить на номер 006. С мобильных устройств на номер +7(81361)315-01 стоимость звонков будет зависеть от тарифов.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ценах на жилье в Ленинградской области. Эксперты заверили, что до конца года не ожидается рост стоимости квартир.