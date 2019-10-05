В ПДД могут ввести поправки из-за электросамокатов и гидроскутеров

В правила дорожного движения могут ввести термин «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Соответствующие поправки готовят в Минтрансе и Госавтоинспекции.

Со слов начальника Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрия Митрошина, рассматриваются гидроскутеры, скейты, электросамокаты, ролики, моноколеса и сигвеи. Он рассказал, сообщает «Коммерсант», что пользователи СИМ должны будут ездить по велодорожкам, либо по тротуарам, где скорость ограничена до 20 км в час.

В случае, если перед участником отсутствуют специальные дорожки и тротуар, он может выехать на проезжую часть. Митрошин отметил, что на дороге необходимо держаться правой стороны.

В настоящее время проект поправок находится в стадии обсуждения.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что эксперты против гонщиков на электросамокатах в Петербурге. Специалисты заверили, что в 2019 году проектируется велосипедный маршрут по всему Проспекту Ветеранов.