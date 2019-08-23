Петербуржские эксперты против гонщиков на электросамокатах

В этом году в семи районах Петербурга создадут восемь новых маршрутов. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В этом году в семи районах Петербурга создадут восемь новых маршрутов. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Петербурге прошла встреча со специалистами транспортной отрасли, а также представителями вело-мото и самокатной культуры. Встречу организовал Экспертный клуб Петербурга для того, чтобы обсудить вопросы, касающиеся пешеходов и владельцев велосипедов и самокатов.

Представитель института «Стройпроект», проектировщик велодорожек Дмитрий Логинов заявил, что велополосы на дорогах в городе являются менее безопасным решением, чем конструктивно выделенные велодорожки, которые отделены от тротуара и от проезжей части. Об этом пишет АБН.

Логинов добавил, что в этом году проектируется веломаршрут по всему Проспекту Ветеранов.

Помощник депутата Заксобрания Петербурга отметила, что Цивилев уже предложил ограничить скорость на тротуарах до 10-15 км/ч, однако, непонятно кто будет это контролировать. В Москве на подобное предложение ответили, что для начала необходимо дать электросамокат правовой статус.

На встрече было предложено выдавать водителям двухколесного транспорта водительское удостоверение без права вождения автомобиля, чтобы участники, как и положено при получении прав, сдавали необходимые экзамены ПДД.

Специалисты также предлагают постепенно ограничивать въезд в центр для индивидуального транспорта, в первую очередь для автомобилей. Это позволит создать дополнительное пространство для передвижения владельцев двухколесного транспорта.

В этом году в семи районах Петербурга создадут восемь новых маршрутов, общая протяженность которых будет 32,9 км.

За два года в городе планируется построить 16 новых велодорожек общей протяженностью около 60 км.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге появился сервис по прокату электросамокатов.