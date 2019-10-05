В Саратове уволили главврача за перевозку пациентов с коробками и овощами

В Саратове уволили главврача за перевозку пациентов с коробками и овощами
Видео опубликовано в Instagram. Фото: volodin.saratov Instagram

В Дергачевской районной больнице уволили главврача, пациенты которой добирались на процедуры в машине с коробками и овощами.

Накануне, 4 октября, в Instagram появились кадры на которых видно, что люди сидят в окружении коробок и сеток с овощами. Под записью, опубликованной на странице сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина написано, что такие поездки инвалидам приходится переносить несколько раз в неделю. Пациентов возят на процедуру гемодиализа по 500 км.

Со слов зампредседателя правительства области Сергея Наумова в Instagram, инциденту нет никаких объяснения. Зампред правительства добавил, что главврачи не должны допускать подобного.

В отношении главврача приняты меры: его отстранили от должности.

Ранее в GazetaSPb сообщали об увольнении учительницы, которая пригрозила школьнику «снять шкуру». Все произошло в Якутии.

ленобласть Саратов увольнение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сегодня в Выборге проходит Марафон скандинавской ходьбы
За 2019 год в Ленобласти капитально отремонтировали больше 800 домов
Венгрия массово отбирает паспорта, выданные жителям Закарпатья
Сотрудники петербургского склада OZONа устроили забастовку
Виленский переулок затопило кипятком, пострадали припаркованные машины
У жителя Ленобласти обнаружили 80 кустов конопли
В Саратове уволили главврача за перевозку пациентов с коробками и овощами
Полиция задержала тосненских вымогателей