В Саратове уволили главврача за перевозку пациентов с коробками и овощами

В Дергачевской районной больнице уволили главврача, пациенты которой добирались на процедуры в машине с коробками и овощами.

Накануне, 4 октября, в Instagram появились кадры на которых видно, что люди сидят в окружении коробок и сеток с овощами. Под записью, опубликованной на странице сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина написано, что такие поездки инвалидам приходится переносить несколько раз в неделю. Пациентов возят на процедуру гемодиализа по 500 км.

Со слов зампредседателя правительства области Сергея Наумова в Instagram, инциденту нет никаких объяснения. Зампред правительства добавил, что главврачи не должны допускать подобного.

В отношении главврача приняты меры: его отстранили от должности.

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