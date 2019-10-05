В Якутии уволилась учительница, грозившая «спустить шкуру» с ребенка

Учитель, грозившая «спустить шкуру» с ребенка, уволилась из школы по собственному желанию. Преподаватель пригрозила мальчику за потерянную тетрадь. Все произошло в Якутии.
Накануне в Сети распространилось видео, где учительница хватает мальчика за воротник и начинает трясти. Действия сопровождаются криками и угрозами.
Как сообщил министр образования и науки республики Владимир Егоров на странице в Facebook, преподаватели не должны позволять себе такие действия.
В настоящее время в школе организована служебная проверка. Учительница уволилась после публикации видеозаписи.
Ранее в GazetaSPb сообщали, что учительница, которую обсуждали из-за фотографии в купальнике, нашла новую работу. Женщина преподавала в барнаульской школе.