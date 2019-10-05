В Ленобласти задержали людей, продающих поддельные документы мигрантам

Четверых задержанных отпустили под подписку о невыезде, другие остались под стражей. Фото: https://pixabay.com/

Четверых задержанных отпустили под подписку о невыезде, другие остались под стражей. Фото: https://pixabay.com/

Восемь человек, среди которых одна женщина, задержали за продажу нелегалам фальшивых документов по миграционному учету.

Преступники помогли незаконно пребывать в России почти двумстам приезжим из стран ближнего зарубежья. Злоумышленники, получив крупную сумму за услугу, отдавали в миграционные ведомства поддельные документы о регистрации нелегалов в жилых помещениях на территории Санкт-Петербурга. Время, за которое нарушители оставили на территории РФ почти двести человек приезжих из среднеазиатских стран, не уточняется.

О задержании, проведенном с участием бойцов Росгвардии, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области. В отношении преступников возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге арестовали двух насильников из стран ближнего зарубежья.