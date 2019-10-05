В Петербурге открыли Abbey RoadЪ в честь альбома The Вeatles

Улица, посвященная Beatles, теперь есть в Петербурге на пересечении Пушкинской улицы и Лиговского проспекта.

Арт-объект, созданный участниками арт-центра «Пушкинская, 10», появился не просто так: сегодня, 5 октября исполняется 50 лет с выхода альбома легендарной британской группы Abbey Road. Символическая улица, исполненная петербургскими художниками, пересекается с созданной ранее улицей Джона Леннона. Автором проекта тогда выступил битломан Коля Васин, скончавшийся в прошлом году.

Сегодня, в честь знаменательной даты, художники решили не забывать традиции Васина, создавшего также музей «битлов» неподалеку, и перенесли на улицы Петербурга знаменитую Abbey Road. Кроме этого, на территории арт-центра состоялся концерт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии нового Тихвинского парка.