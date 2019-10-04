В Тихвине открыли парк с шезлонгами

В Тихвине открыли парк с шезлонгами
В парке поставили шезлонги. Фото: lenobl.ru

В Тихвине появилось благоустроенная зона с лавочками и шезлонгами. На территории расположился газон и деревянные дорожки к спортивной зоне.

Площадку оснастили игровым оборудованием для детей, волейбольным полем и столами для игры в теннис. Как сообщили на официальном сайте администрации Ленобласти, на территории появились кабинки для переодевания, зоны для барбекю со столиками и лавочками.

В администрации добавили, что по парку установлены камеры видеонаблюдения. Они подключены к системе «Безопасный город».

Ранее в GazetaSPb сообщали о новом месте для отдыха Купчино. У карьеров на улице Дмитрова открыли парк Героев-Пожарных.

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