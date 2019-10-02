В Купчино открыли парк Героев-Пожарных

До парка на месте был лес. Фото: скрин из видео Piter.tv

До парка на месте был лес. Фото: скрин из видео Piter.tv

В Купчино у карьеров на улице Дмитрова открыли парк Героев-Пожарных. Новое место для отдыха расположилось на участке от Бухарестской до Софийской улицы.

На территории появились деревянные набережные и пешеходные дорожки. Парк занимает около 50 гектаров. Значительная его часть – пруды, которые ранее служили карьерами по добыче глины для бывшего Кирпичного завода.

До появления парка на месте был лес, теперь территория заиграла новыми красками. Здесь отдыхают, катаются на велосипедах и гуляют с детьми.

Ранее в GazetaSPb сообщали о закрытии петербургских парков и садов на время шторма. Накануне из-за опасного природного явления закрыли восемь садов.