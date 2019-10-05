В Таиланде пять слонов погибли, спасая слоненка, упавшего в водопад

Пять слонов погибли в тайском национальном парке Кхауяй при попытке спасти слоненка, упавшего в водопад.

Как сообщает телеканал BBC News, слоненок соскользнул с обрыва в водопад Хаев Нарок. Сородичи попытались спасти слоненка, но в итоге сами упали в пропасть и погибли.

Министерство заповедников и охраны природы Таиланда сообщило, что в субботу, 5 октября, недалеко от водопада группа слонов вышла на дорогу и блокировала движение. Вскоре тело трехлетнего слоненка было обнаружено на дне водопада, а рядом оказались еще пять разбившихся при падении слонов.

Еще двоих слонов удалось спасти. Специалисты отмечают, что животным будет сложно бороться за жизнь, потому что погибшее стадо обеспечивало им поддержку и защиту. Кроме того, слоны тяжело переживают гибель сородичей.

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