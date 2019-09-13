В Ленинградском зоопарке объяснили отсутствие слонов

В Ленинградском зоопарке объяснили отсутствие слонов
Слонам в зоопарке не хватит места. Фото: pixabay.com

Ленинградский зоопарк ответил на вопрос 10-летнего посетителя Ивана. Ребенок интересовался, почему среди его обитателей нет слона.

Последние слоны жили на территории зоопарка в 1982 году. С тех пор правила содержания животных сильно изменились. Ленинградский зоопарк больше не соответствует стандартам, необходимым для слонов.

«Этих животных нельзя содержать поодиночке, минимум – вдвоём, лучше – втроём», — подчеркнули в зоопарке.

В таком климате, как в Петербурге, для слонов требуется два просторных вольера: уличный для лета и утепленный для зимы. Площадь их составит несколько гектар. При этом площадь Ленинградского зоопарка всего 7,4 га.

«Поэтому мы не можем позволить содержание таких зверей», — резюмировали в зоопарке.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленинградский зоопарк перешел на осенний режим работы.

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В Ленинградском зоопарке объяснили отсутствие слонов
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