Ленинградский зоопарк перешел на осенний режим работы

Кассы зоопарка закрываются на час раньше. Фото: spbzoo.ru

Кассы зоопарка закрываются на час раньше. Фото: spbzoo.ru

С 10 сентября Ленинградский зоопарк в Петербурге меняет режим работы на осенний. Вход на территорию теперь закрывается на час раньше.

Зоопарк в будние дни открывается в 10:00 и прекращает работу в 19:00, сообщается в официальной группе зоопарка в соцсети «ВКонтакте».

В выходные двери посещение Ленинградского зоопарка начинается в 10:00. Покинуть территорию посетители должны до 20:00.

«Кассы закрываются на час раньше!», — уточнили в зоопарке.

В зоопарке также проводятся экскурсии, лекции и другие программы. Ознакомиться с их расписанием можно на сайте учреждения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке поселилась новая обитательница — редкая львинохвостая макака (вандеру). Животное в Петербург приехало из старейшего зоопарка Парижа. Отметим, что львинохвостые макаки занесены в Красную книгу. В мире насчитывается около 3 тыс. 500 особей.