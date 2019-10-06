Врач рассказал, как снизить кровяное давление без лекарств

Медик считает, что многие люди с высоким давлением имеют избыточный вес. Фото: unsplash

Медик считает, что многие люди с высоким давлением имеют избыточный вес. Фото: unsplash

Коррекция образа жизни может помочь в снижении давления без употребления препаратов, заявляет директор университетской клиники Мангейма Бернхард Крамер.

Количество принимаемых препаратов от повышенного давления можно уменьшить при помощи регулярных тренировок. Врач считает, что эффект будет заметен, если человек выполняет легкие упражнения не менее 150 минут в неделю. Также «Медикфорум» сообщает, что похудение является еще одним способом борьбы с гипертонией.

Медик считает, что многие люди с высоким давлением имеют избыточный вес. Отмечается, что четыре лишних килограмма могут стать причиной повышения давления примерно на 10 мм рт.

Помимо этого, нужно сократить количество потребляемой соли до пяти-шести граммов в день. Рекомендуется также заменить соль на специи, тем самым практически полностью отказаться от нее.

Кроме того, для давления полезно употребление овощей, фруктов, нежирной молочной продукции и цельного зерна. Для снижения давления можно включить в питание свекольный сок, чеснок и боярышник.

Ранее GazetaSPb сообщала, что ученые считают, что сырые овощи могут навредить кишечнику.