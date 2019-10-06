Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

Британскому музыканту Элтону Джон два года назад поставили неутешительный диагноз — рак простаты. Об этом он рассказал в автобиографии.

Музыкант узнал о своем диагнозе накануне мирового турне, однако не стал его отменять. Певец рассказал, что первые признаки заболевания были обнаружены его лечащим врачом во время планового осмотра. Поскольку болезнь была выявлена на ранней стадии, 72-летний певец не особо удивился диагнозу, говорится в отрывках его автобиографии, которые опубликовала газета Daily Mail.

Элтон Джон рассказал, что отказался от химиотерапии, выбрав сложное хирургическое вмешательство. Операция проводилась в Лос-Анджелесе в 2017 году и прошла успешно. Однако спустя 10 дней после операции у певца начались сильные боли. Оказалось, что это вызвано редким осложнением после операции.

Боли усилились после турне по Южной Америке. Элтону Джону пришлось вернуться в Лондон, где его экстренно госпитализировали. Позднее музыкант рассказал, что в тот момент он находился на волосок от смерти.

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