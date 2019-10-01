Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии

Заворотнюк появится на телевидении и расскажет о своем состоянии
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Концертный директор актрисы не может назвать точной даты, но это должно произойти скоро.

Об этом стало известно сегодня, 1 октября. Обо всем сообщает Федеральное агентство новостей. Концертный директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что она собирается дать интервью для телевидения в ближайшее время, чтобы рассказать свою историю. У артистки уже есть договоренность с одним из телеканалов, но по поводу даты не договорились.

«Я пока не знаю. У меня точной даты нет… У меня есть договоренность с каналом об интервью,»,

— пояснил Христов.

Напоминаем, что концертный директор уже говорил о появлении Анастасии Заворотнюк до конца сентября, но до сих пор актриса не появилась ни на одном канале.

В СМИ пишут, что у актрисы диагностировали рак четвертой степени. Ни она, ни ее родственники никак не комментируют это.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что экс-супруг Заворотнюк рассказал, как актрису пытались посадить в тюрьму в США.

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