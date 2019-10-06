Рейс «Азур Эйр» вылетел из Барселоны в Пулково с 12-часовой задержкой

Рейс &#171;Азур Эйр&#187; вылетел из Барселоны в Пулково с 12-часовой задержкой
Задержка рейса составила 12 часов. Фото: pixabay

Самолет авиаперевозчика «Азур Эйр» вылетел из Барселоны в Северную столицу с 12-часовым опозданием. Петербуржцы просидели всю ночь в испанском аэропорту в ожидании рейса.

Согласно информации электронного табло аэропорта Пулково, рейс ZF 7856 из Барселоны должен был вылететь 5 октября в 19:35 по местному времени и доставить пассажиров в Петербург в час ночи 6 октября по мск. Однако аэропорт Барселоны он покинул лишь в 9 утра по мск. Его прибытие ожидается в 12:53. Задержка рейса составила 12 часов.

Причина задержки пока не называется.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в конце сентября «Азур Эйр» задержал рейс из Пулково до Пальма-де-Майорки на 10 часов.

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