Из Пулково наконец вылетел рейс до Пальма-де-Майорки

Задержка составила около десяти часов. Причиной стали технические неполадки.

Об этом стало известно сегодня, 27 сентября. Самолет авиакомпании «Азур Эйр» покинул Санкт-Петербург в 0:06, сообщается на онлайн-табло аэропорта Пулково. Наконец почти 250 пассажиров отправляются на долгожданный отдых в теплые края.

Напоминаем, что борт должен был оторваться от земли еще в два часа дня. Люди приехали в 12, чтобы успеть пройти регистрацию. Когда паспортный контроль был позади, им объявили о поломке самолета. Сотни человек с маленькими детьми были вынуждены ждать решения вопроса – они провели в Пулково почти весь день. Уточняется, что всех обеспечили напитками.

Сотрудники транспортной прокуратуры выясняют, что стало причиной задержки и соблюдались ли права пассажиров.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что пассажирка самолета открыла аварийный выход из-за духоты. Перед тем, как она это сделала, стюардессы предупредили всех, что трогать люк без необходимости нельзя.