Пассажирка самолета открыла аварийный выход из-за духоты

Перед тем, как она это сделала, стюардессы предупредили всех, что трогать люк без необходимости нельзя.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Все случилось на борту самолета китайской авиакомпании Xiamen Airlines. Женщина заняла свое место и решила открыть аварийный люк. Она сидела невозмутимая, пока остальные наблюдали за происходящим с ужасом – буквально за пару минут до этого стюардессы запретили трогать дверь. Когда у пассажирки спросили, зачем она так сделала, она сослалась на духоту в салоне. Ей якобы нечем было дышать.

Члены экипажа вызвали сотрудников охраны аэропортов, чтобы снять нарушительницу с рейса. Женщину ждет наказание в виде лишения свободы до 15 суток.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Пулково более 200 пассажиров не могут дождаться вылета из-за поломки самолета. По предварительным данным, боинг оторвется от земли через полчаса.