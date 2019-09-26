В Пулково более 200 пассажиров не могут дождаться вылета из-за поломки самолета

В Пулково более 200 пассажиров не могут дождаться вылета из-за поломки самолета
Аэропорт Пулково. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

По предварительным данным, боинг оторвется от земли через полчаса.

Об этом стало известно сегодня, 26 сентября. Обо всем сообщает издание «Фонтанка», ссылаясь на одну из недовольных пассажирок. Она отметила, что ожидает вылета с 12 часов дня. Женщина рассчитывала в это время уже отдыхать в Пальме-де-Мальорк.

Когда люди уже прошли паспортный контроль, им сказали о поломке самолета «Азур эйр». Им ничего не оставалось, кроме как ждать. Происходящее возмущает людей – 245 человек с маленькими детьми вынуждены сидеть в аэропорту, вместо того, чтобы лететь в теплую страну.

«Тут творится чёрт знает что»,

— отметила пассажирка.

Согласно данным онлайн-табло, вылет назначен на 21:05.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Барнауле при жесткой посадке самолета пострадали 23 человека. «Пять из них госпитализированы. Остальных осматривают медики», — приводит ТАСС слова представителя МЧС.

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