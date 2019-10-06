Названы самые «европейские» города России

Пользователи отмечают, что Петербург отличается от других городов России своей архитектурой. Фото: unsplash

Пользователи отмечают, что Петербург отличается от других городов России своей архитектурой. Фото: unsplash

Эксперты туристического сервиса провели опрос среди 120 тысяч туристов и выяснили, какие города России, по их мнению, больше всего напоминают Европу.

Половина участвующих в опросе путешественников считает, что Петербург сильнее всего среди городов России похож на европейский город, выяснили специалисты Aviasales. Пользователи отмечают, что Петербург отличается от других городов России своей архитектурой. Также они отметили, что это стало заметнее после проведения ЧМ по футболу в 2018 году.

Треть респондентов (34%) ответил, что «европейским» также можно назвать Калининград, отличающийся прусской архитектурой и особенны менталитетом.

Еще 10% россиян отдали свой голос за Казань из-за его ухоженности, благоустройства и средневековых построек.

А оставшиеся 6% проголосовали за Йошкар-Олу, где центральная набережная «выглядит как пряничный домик», напоминающий нидерландский Амстердам.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Смольный заявил, что в Петербурге ценят учителей больше, чем в других городах.