«Зенит» обыграл «Урал», вернув лидерство в РПЛ

&#171;Зенит&#187; обыграл &#171;Урал&#187;, вернув лидерство в РПЛ
Матч "Зенит" - "Урал" завершился со счетом 3:1. Фото: fc-zenit.ru

Петербургский ФК «Зенит» обыграл «Урал» в матче 12-го тура РПЛ. Игра проходила на стадионе «Екатеринбург-Арена» и завершилась со счетом 3:1.

Петербуржцы смогли быстро выйти вперед — Бранислав Иванович открыл счет с передачи головой Артема Дзюбы. После этого паса Дзюба вышел в лидеры среди ассистентов, сообщает NevaSport.

После первого гола Эммануэль Маммана получил травму — на его замену вышел Олег Шатов.

Второй гол сине-бело-голубые забили на 26-й минуте матча благодаря комбинации Шатова, Азмуна и Оздоева.

«Урал» смог отыграть один мяч во втором тайме, когда Олег Шатов забил гол в свои ворота. Однако вскоре Азмун с подачи Оздоева принес «Зениту» еще один гол.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, набрав 26 очков.

Ранее GazetaSPb сообщала, что Медведев рассказал о сильнейшем сопернике «Зенита» в группе ЛЧ.

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«Зенит» обыграл «Урал», вернув лидерство в РПЛ