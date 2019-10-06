На трассе «Сортавала» водитель упал с мотоцикла и умер

Что стало причиной трагедии, пока не выяснено. Фото: https://vk.com/dorinspb

Что стало причиной трагедии, пока не выяснено. Фото: https://vk.com/dorinspb

Мужчина 1970 года рождения ехал на мотоцикле BMW, однако внезапно упал с транспортного средства и умер.

Происшествие случилось сегодня, 6 октября, на 44-м километре трассы «Сортавала» в Ленинградской области. Об инциденте рассказали в сообществе «Дорожный инспектор». По информации, изложенной в публикации, 49-летний водитель мотоцикла упал с него во время движения.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Причина, по которой произошло падение, неизвестна. Выяснением и уточнением обстоятельств трагедии в настоящее время занимаются сотрудники правоохранительных органов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о дорожно-транспортном происшествии на пешеходном переходе в Кудрово. По информации очевидцев, человек попал под колеса автомобиля службы такси. О состоянии пострадавшего ничего не известно.