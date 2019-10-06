Петербуржцам предлагали места в массовке «Вечернего Урганта» за 3700 рублей

Команда популярного телешоу сообщила о мошенниках, которые продают петербуржцам места в массовку якобы на съемках программы.

Злоумышленники несколько дней назад завели аккаунт в социальной сети Instagram, в котором, от лица команды «Вечернего Урганта», опубликовали пост с информацией о продаже мест в массовку жителям Северной столицы. Стоимость участия в съемках, по версии мошенников, составляла почти четыре тысячи рублей.

В субботу, 5 октября, в официальном аккаунте развлекательной передачи появилось опровержение этой информации. В «Вечернем Урганте» подчеркнули, что достоверная информация публикуется только на официальной странице программы. Кроме того, участие в съемках для жителей любых городов все абсолютно бесплатное.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что бывший грузчик ограбил петербургский магазин на 134 тысячи рублей.