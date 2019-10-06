В проекте «Голос. 60+» победил житель Донецкой республики

Правила голосования в этом финале шоу были жестче, чем обычно. Фото: Pixabay

Правила голосования в этом финале шоу были жестче, чем обычно. Фото: Pixabay

Леонид Сергиенко стал победителем второго сезона шоу «Голос. 60+».

Встреча финалистов транслировалась Первым каналом в прямом эфире. Победителем в этот раз стал Леонид Сергиенко, он был выбран при помощи зрительского голосования через СМС-сообщения.

Так, за подопечного Пелагеи отдали свои голоса 70% зрителей. Второе место занял Юрий Шиврин, занимавшийся под наблюдением Льва Лещенко.

В рамках последнего финала ведущий Дмитрий Нагиев объявил перемены в голосовании: теперь звонки не принимаются, а проголосовать по СМС можно только с одного номера и лишь один раз за все время конкурсного этапа. Затем после того, как сообщение отправлено, его отправку нужно подтвердить ответным СМС.

Более строгий механизм голосования ввели после скандального финала шоу «Голос. Дети», где была применена фальсификация голосов.

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