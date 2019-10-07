Трассу «Кола» перекроют для разводки Ладожского моста

Для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей» 8 октября будет разведен Ладожский мост на автодороге «Кола» в Ленинградской области.

Движение на трассе будет полностью перекрыто на 45 минут.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вниз по реке яхты «Апостол Андрей» с максимальным высотным габаритом 22 метра движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Ладожский мост расположен близ деревни Марьино на км 40+162 федеральной трассы «Кола». Автомобилистов просят учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на 29-м километре трассы «Кола» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Грузовик наехал на стоящий на обочине легковой автомобиль.