Модный форум показал бренды и настроения

Международный форум моды, прошедший в Петербурге, позволил всем участникам рынка фэшн обсудить новые технологии и инструменты развития. Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли, рассказал, кто шьет ему костюмы, и как получить субсидии дизайнерам и швейникам напрямую у Минпромторга.

Как сообщает проект «Свое дело плюс», который входит в Медиасиндикат, Международный форум моды, прошедший в Петербурге в пространстве ArtPlay, дал возможность участникам рынка: дизайнерам, швейникам, байерам обсудить планы и возможности, которые открывает перед ними цифровая эра, поддержка российского правительства и интеграция российских брендов в международный ритейл.

Богатая двухдневная программа форума содержала дискуссии и круглые столы, посвященные современным каналам продаж изделий модной индустрии, успешным кейсам российских дизайнеров, инвестированию в легкую промышленность, маркировку швейных изделий и обуви, и так далее. На проходившей здесь же выставке было представлено около 80 российских брендов одежды, обуви, аксессуаров и украшений, шарфов и шапок, сумок и кожгалантереи. Во второй день Форума в Пленарном заседании принял участие Виктор Евтухов, замминистра промышленности и торговли. Перед заседанием он почти 40 минут ходил по выставке и общался с дизайнерами.

Дизайнеры жаловались Виктору Евтухову на отмену в Петербурге субсидий предприятиям легкой промышленности, которыми они пользовались в последние годы. Виктор Евтухов ответил, что кроме региональных субсидий имеются федеральные, которые можно получить непосредственно в министерстве промышленности и торговли. Замминистра отметил, что предприниматели активно пользуются программой лизинга, которая позволяет швейникам покупать современное оборудование, и субсидиями на производство камвольных тканей. «Все меры поддержки сохраняем и помогаем выходить на внешние рынки», — отметил Виктор Евтухов и выразил благодарность российским байерам, которые принимают правильные решения и помогают индустрии двигаться в нужном направлении.

Пленарное заседание началось с того, что обсудили закрытие в Москве бутика Christian Laboutin и открытие на его месте магазина спортивной одежды Putin Team. Владелец цифровой швейной фабрики Uniform Atelier портновской мануфактуры Shishkin присутствующий здесь же Дмитрий Шишкин, рассказал, как он развивает бренд. Его фабрика в Екатеринбурге, по словам Виктора Евтухова, считается самой передовой в стране. Площадь фабрики составляет 2,5 тыс м2, инвестиции в нее составили 100 миллионов, из которых 80 млн – собственные средства предпринимателя. Линия спортивной одежды Putin Team разработана при участии Минпромторга. Замминистра привел еще один пример, высокотехнологичной швейной фабрики «Мануфактуры Bosco» в Калуге, недавно открывшейся, где созданы самые современные рабочие места для швей и даже есть массажные «ванны для рук» для работниц фабрики. Сам Виктор Евтухов носит костюмы производства российской фабрики «Славянка» торговой марки Truvor, расположенной в Пскове, рассказал он.

Виктор Евтухов похвалил кампанию по внедрению цифровой маркировки в России. Со следующего года должны маркироваться продукция легкой промышленности. «Благодаря маркировке, которая сейчас используется добровольно и вскоре станет обязательной, ввоз нелегальной продукции из Азии сократился на 15%», — отметил замминистра. Также он сообщил, что прирост легкой промышленности по итогам года ожидается на 30%. Петербургу Виктор Евтухов пожелал обязательно стать столицей моды, и не только российской, у города для этого все есть.

Но петербургских дизайнеров волновало больше то обстоятельство, что власть в городе сменилась и вместе с ней «ушли» и обещания, которые обсуждались несколько лет. Например, бывший председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев, провозгласивший в свое время, что Петербург обязательно станет вторым Миланом, обещал организовать в центре города для дизайнеров и швейников постоянно действующую выставку, пространство, не менее 2 тысяч м2, доступное для гостей и жителей города.

«А что теперь? — спрашивает Ольга Бешанова, — для легпрома субсидии отменили, субсидии можно было получать по разным программам, но не более 700 тысяч. Это была большая помощь. Мою продукцию берут в магазины с наценкой минимум 400%. Ребята, 400%! Поэтому магазин продает 2 пальто в месяц. А мне надо содержать производство. Открыть свою розницу тоже затруднительно, цены на аренду очень высокие. Я говорила владельцам торговых площадей, давайте буду платить процент с каждой проданной вещи. У меня высокая себестоимость и небольшая прибыль. Но им это неинтересно. А кому интересно, чтобы индустрия моды в городе развивалась?».