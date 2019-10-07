В России вейпы могут попасть под запрет

Об это заявили в Минздраве. Фото: Pixabay

Об это заявили в Минздраве. Фото: Pixabay

Минздрав допускает, что в России вейпы могут оказаться под запретом, но не раньше чем через 2-3 года.

«Я думаю, что в отдаленной перспективе – да (возможно). Но отдаленная перспектива – это 2-3 года», –заявил директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов, сообщает РИА «Новости».

По его словам, для запрета нужны доказательства того, что причиной смерти в США действительно были вейпы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в США не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет. В докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что случаи смерти по причине заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в 15 американских штатах.