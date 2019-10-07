Петербуржец следил за перепиской своего директора и оказался на скамье подсудимых

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Pixabay

Житель Петербурга подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации, совершенный с использованием служебного положения).

Как полагает следствие, подозреваемый на фоне конфликта со своим работодателем решил тайно, с использованием удаленного доступа к рабочему компьютеру директора фирмы, установить «шпионское» программное обеспечение, позволяющее получить сведения о действиях, совершаемых руководителем на персональном компьютере, в том числе получить доступ к переписке по электронной почте.

После получения, персональной информации руководителя и коммерческой тайны организации, подозреваемый намеревался использовать её в своих целях, в том числе с целью получения материального вознаграждения.

Сам мужчина свою вину отрицает. По его словам, программное обеспечение было установлено в целях обнаружения компьютерных вирусов.

Ему грозит до пяти лет лишение свободы.

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