Мосты в Петербурге притягивают ДТП

В комментариях пользователь также отметил, что авария произошла и на Володарском мосту. Фото: https://vk.com/spb_today

В комментариях пользователь также отметил, что авария произошла и на Володарском мосту. Фото: https://vk.com/spb_today

За прошедшие несколько часов в Петербурге и области произошло несколько ДТП «с участием» мостов и путепроводов.

Так, ночью 7 октября, на Красносельском шоссе в районе Скачек большегруз протаранил ограждение моста и почти вылетел с трассы. Утром понедельника произошло столкновение сразу трех автомобилей на путепроводе Суздальского шоссе.

Около полудня «ромашка» образовалась возле съезда с моста Александра Невского. Владельцы Kia Sorento, Ford Kuga и Hyundai Solaris «встали в круг» прямо на дороге, однако, по словам свидетеля, движению такой «дорожный дизайн» никак не мешает.

Также дорожно-транспортное происшествие с участием такси и Ford случилось на Большеохтинском мосту: машина службы такси «догнала» иномарку.

О происшествиях рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии на 77-м километре трассы «Нарва», где иномарка врезалась в припаркованный легковой автомобиль.