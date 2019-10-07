Российские авиакомпании попросили помощи из бюджета для сдерживания роста цен на билеты

В прошлом году стоимость авиационного керосина увеличилась более чем на 30%, а цены на авиабилеты выросли на 9%. Фото: pixabay

В прошлом году стоимость авиационного керосина увеличилась более чем на 30%, а цены на авиабилеты выросли на 9%. Фото: pixabay

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась к вице-премьеру Максиму Акимову и главе Минтранса Евгению Дитриху с предложением по сдерживанию роста цен на билеты.

Российские авиакомпании просят снизить планку демпфера — механизма компенсаций, сообщают «Известия».

Авиакомпании попросили правительство выделить им из бюджета 8–9 млрд руб. в рамках демпфера для сдерживания цен на авиабилеты и дополнительно выплатить единовременно 23 млрд руб.

В прошлом году стоимость авиационного керосина увеличилась более чем на 30%, а цены на авиабилеты выросли на 9%. В ходе прямой линии на это обратил внимание Владимир Путин, предложивший включить авиакеросин в соглашение с нефтяниками о стабилизации цен, которое предполагает демпфирующую надбавку компаниям за сдерживание цен на топливо.

Директор Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров связывает рост цен на авиабилеты с повышением стоимости авиакеросина. Правительственные меры по компенсации части трат на топливо, если его экспорт и доставка превышают 48,3 тыс. руб. на тонну, по его мнению, не работают.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что авиакомпании предупредили россиян о подорожании билетов.