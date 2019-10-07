Названы компьютерные игры, вызывающие агрессию

Названы компьютерные игры, вызывающие агрессию
Опасна не столько тематика игр, сколько особенности жанра. Фото: https://pixabay.com

По исследованиям австралийских ученых, агрессию развивает не жестокая тематика игры, а соревновательный элемент.

К таким выводам пришли специалисты эксперты из Мельбурнского технологического университета в Австралии. Как считают ученые, агрессию в игроках пробуждает соревнование, а проигрыш способствует усилению эмоций.

Такие выводы подтверждаются наблюдениями за многопользовательскими онлайн-видеоиграми. В тот момент, когда команда из более слабых соперников, при наличии в ней одного или двух фаворитов, быстро проигрывает более сильному оппоненту, вина перекладывается на слабейших.

Реакцию геймеров исследователи проверили эспериментальным путем, наблюдая за контрольными группами игроков.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что актриса из сериала «Игра Престолов» стеснялась своего тела на съемках картины.

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Названы компьютерные игры, вызывающие агрессию
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