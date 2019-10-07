Дебошир избил сотрудника продуктового на Калужской улице и попал в полицию

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, напавшего на сотрудника продуктового магазина в Центральном районе. Пострадавшего госпитализировали.

Инцидент произошел в субботу, 5 октября, на Калужской улице, 7. 26-летний мужчина поссорился с работником, пригрозил ему убийством, а после начал избиение.

К месту оперативно прибыл наряд ОВО. Агрессивного посетителя задержали на месте происшествия. Как сообщили в ГУ Росгвардии по городу и области, дебошира передали в 76 отдел полиции. Сотрудник с травмой ноги попал в больницу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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