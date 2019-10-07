В Большом порту Петербурга остановили 25 тонн кокосовой стружки из Филиппин

В Северную столицу прибыло 25 тонн кокосовой стружки. Крупную партию из Филиппин не пропустили.

Карантинный фитосанитарный контроль груза провели в Большом порту. Проблема оказалась в фитосанитарном сертификате, не соответствовавшего нормам законодательства.

Имелся только сертификат национальной организации по карантину и защите растений Филиппин после фактического убытия продукции с территории страны. Данные о том, что этот сертификат был выписан вместо другого, отсутствовали.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, выпуск груза запретили.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за пару месяцев Россельхознадзор изъял 2 тонны «запрещенки».