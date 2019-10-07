В Большом порту Петербурга остановили 25 тонн кокосовой стружки из Филиппин

В Большом порту Петербурга остановили 25 тонн кокосовой стружки из Филиппин
В результате проверки груз остановили. Фото: pixabay

В Северную столицу прибыло 25 тонн кокосовой стружки. Крупную партию из Филиппин не пропустили.

Карантинный фитосанитарный контроль груза провели в Большом порту. Проблема оказалась в фитосанитарном сертификате, не соответствовавшего нормам законодательства.

Имелся только сертификат национальной организации по карантину и защите растений Филиппин после фактического убытия продукции с территории страны. Данные о том, что этот сертификат был выписан вместо другого, отсутствовали.

Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, выпуск груза запретили.

Ранее в GazetaSPb сообщали, что за пару месяцев Россельхознадзор изъял 2 тонны «запрещенки».

большой порт груз Россельхознадзор
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Все траволаторы на «Проспекте Славы» и «Дунайской» ...
Стали известны подробности дня рождения Путина
СКА сегодня сыграет со «Спартаком» в Ледовом
В Большом порту Петербурга остановили 25 тонн кокосовой стружки из Филиппин
Правительство Ленобласти поддержит приюты для диких животных
Подельник Елены фон Мессинг получил условный срок
Съемки «Цоя» ограничат движение по Литейному мосту
Дзюба поговорил с ребенком, которого травили в школе из-за прически