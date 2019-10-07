Павел Мамаев рассказал об атмосфере в «Ростове»

Бывший футболист «Краснодара» Павел Мамаев, вышедший 17 сентября из колонии по УДО, рассказал во второй части интервью своей жене Алане об атмосфере в «Ростове».

«С первых дней переговоров руководство «Ростова» заставило меня задуматься о том, чтобы я принял это решение. Изначально я вообще об этом не думал. Атмосфера, которая исходила от руководства, команды и болельщиков, заставила ощутить мурашки на своей коже», — рассказал Мамаев в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале Аланы.

Ранее Мамаев выступал за «Краснодар».

Напомним, 17 сентября футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его брат Кирилл покинули исправительную колонию в городе Алексеевка Белгородской области. В общей сложности Мамаев и Кокорин провели под стражей около 11 месяцев. Футболисты были задержаны в начале октября прошлого года в рамках уголовного дела, возбужденного по факту драк в центре Москвы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Мамаев рассказал жене, с чем столкнулся, находясь в колонии.