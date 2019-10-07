Петербург окружат камерами

До конца 2019 года планируется обезопасить 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движение.Фото: lenobl.ru

До конца 2019 года планируется обезопасить 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движение.Фото: lenobl.ru

На наиболее загруженных региональных дорогах, проходящих через Сертолово, Всеволожск, Янино и Старую Ладогу, установят камеры для контроля скорости.

Работы ведутся на трассах Парголово – Огоньки (Выборгское шоссе), Санкт-Петербург – Морье (Дорога жизни), на Колтушском шоссе, Санкт-Петербург – завод имени Свердлова – Всеволожск и Зуево – Новая Ладога, сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе администрации правительства Ленобласти.

Заказчиком работ является ГКУ «Ленавтодор».

В Сертолово появится табло обратной связи с водителями, на котором будет высвечиваться скорость проезжающего автомобиля.

До конца 2019 года планируется обезопасить 20 участков 13 дорог с наиболее интенсивным движение.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что камеры на КАД Петербурга появятся до 10 октября 2020 года. Санкт-Петербург заплатит за видеонаблюдение на кольцевой 1,7 млрд рублей, следует из данных на сайте госзакупок.