Студенты Ленобласти получили право льготного проезда в Петербурге

Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на одного человека. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Льготный проезд предоставляется студенту в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря, из расчета 52 поездки в месяц на одного человека. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Ленобласти вступили в силу изменения в Социальный кодекс, согласно которым право льготного проезда получат студенты, обучающиеся вузах Петербурга.

Как сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе областного правительства, право на льготный проезд получат студенты, доход каждого члена семьи которых в месяц не превышает 40% среднего дохода, установленного в Ленобласти.

Для того, чтобы подтвердить право на льготный проезд нужно обратиться в филиалы Центра соцзащиты населения по месту жительства и предоставить документы, подтверждающие состав семьи и доходы за последние полгода.

Уточнятся, что студенты, который уже получает соцпомощь, такие документы предоставлять не нужно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что стоимость разового проезда в Петербурге может остаться прежней. Решение об увеличении разового тарифа в общественном транспорте Северной столицы еще не принято. Такое мнение выразили в Комитете по тарифам города. В настоящее время Смольный рассматривает несколько вариантов разрешения ситуации.