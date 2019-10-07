За тишиной в городе теперь будет следить МВД

Теперь слежение за тишиной и порядком полностью перейдет в ведение полиции. Фото: https://pixabay.com

Теперь слежение за тишиной и порядком полностью перейдет в ведение полиции. Фото: https://pixabay.com

Городская администрация поручит составление протоколов о нарушении закона о тишине полиции, поскольку она работает круглосуточно.

На данный момент административное нарушение находится в ведении комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Соответствующее постановление, как сообщает Мойка78, опубликовали на сайте Смольного.

Документ гласит, что полиция будет уполномочена составлять протоколы в отношении тех, кто шумит в промежуток с 22 часов вечера до 8 утра. Не важно, занялся ли житель квартиры ремонтом или слишком громко слушает музыку.

Ранее процедура требовала участия и полицейских, и подведомственного комитету учреждения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала, что в МВД озвучили предложение о штрафах для тех, кто оскорбляет сотрудников полиции в интернете.