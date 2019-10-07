Выборгская таможня заработала более 17 млрд рублей

Все деньги перевели в федеральный бюджет в виде пошлин, налогов и сборов.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Обо всем сообщается на официальном сайте Северо-Западного таможенного управления. В период с января по сентябрь 2019 года Выборгская таможня заработала для федерального бюджета 17,7 миллиардов рублей, тем самым перевыполнив плановое задание почти на 2%.

В материале сказано, что оборот по сравнению с 2018 годом значительно сократился. С чем это связано – не уточняется. К слову, через Выборгскую таможню прошло более пяти миллионов рублей, 17, миллионов машин и почти 260 тысяч грузовых автомобилей.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что финская таможня запустила русскоязычную версию сайта. Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза. Сотрудники таможенных пунктов надеются, что появление русскоязычной версии сайта скажется на осведомленности пересекающих пограничные пункты граждан РФ.