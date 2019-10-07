Сергей и Анна Семак отгуляли вторую свадьбу в Италии

Спортивный специалист сделал предложение возлюбленной во время полета.

Торжественная церемония должна была состоятся 7 октября. Сергей и Анна Семак решили отпраздновать все недалеко озера Комо на вилле д’Эсте, входящую в число памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Обо всем жена главного тренера «Зенита» рассказала в Instagram.

Известно, что на праздник приехали только самые важные люди – друзья и дети, которых у Анны с Сергеем целых восемь.

Напоминаем, что Сергей Семак сделал предложение любимой во время перелета. Изначально они планировали торжество на сентябрь, но что-то пошло не так пришел его перенести на седьмое октября.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Смолов извинился перед Семаком. Дело в том, что футболист в перерыве после первого тайма в интервью заявил, что судьи зря отменили гол в ворота «Зенита», а также предложил им отдать команде золотую медаль, не дожидаясь конца сезона.