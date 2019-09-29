Смолов извинился перед Семаком

Смолов извинился перед Семаком
Смолов вспылил. Фото: Twitter

Футболист в перерыве матча с горяча заявил, что судьи могут сразу отдать «Зениту» золотую медаль.

Об этом стало известно сегодня, 29 сентября. Момент разговора главного тренера «Зенита» Сергея Семака и нападающего «Локомотива» Федора Смолова опубликовал в Twitter-аккаунте журналист Тимур Журавлев. Игрок принес извинения спортивному специалисту за слова, сказанные в гневе.

Дело в том, что футболист в перерыве после первого тайма в интервью заявил, что судьи зря отменили гол в ворота «Зенита», а также предложил им отдать команде золотую медаль, не дожидаясь конца сезона. Напоминаем, что «Зенит» и «Спартак» играли в субботу. Матч завершился со счетом 1:0. Теперь «сине-бело-голубые» опустились на третье место в турнирной таблице.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что «Спартак» проиграл четвертый матч подряд – главный тренер ушел в отставку. Его отставку приняло руководством красно-белых. Пост специалиста займет исполняющий обязанности главного тренера Сергея Кузнецов.

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