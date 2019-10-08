Нейрохирург уверен, что у Завортнюк нет шансов выздороветь

Единственное, что можно сделать – это попытаться продлить жизнь больной актрисе.

Об этом стало известно 7 октября. Обо всем рассказал нейрохирург Павел Шнякин, сообщает «Комсомольская правда». Он рассказал, что сейчас рак головного мозга, выявленный у Анастасии Заворотнюк, не лечится ни одним врачом в мире. Дело в том, что опухоль поражает все структуры мозга и развивается слишком быстро, так что последние стадии болезни достигаются уже через пару месяцев. Шнякин считает, что актрису вылечить невозможно – есть только шанс продлить ее жизнь на какое-то время.

Эксперт при этом не знает, когда специалисты смогут изобрести лекарство от страшной болезни. Сложно создать препарат, проникающих в мозг, но невозможного в этом нет.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк опровергли слухи о смерти актрисы. Христов заявил, что актриса и ее семья просят о прекращении спекуляций вокруг ее здоровья.