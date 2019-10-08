Конгрессмен заявил, что США планируют расторгнуть Договор по отрытому небу

Правительство Соединенных Штатов Америки допускает выход страны из Договора по открытому небу, заявил председатель комитета палаты представителей США по международным делам Элиот Энгел.

Конгрессмен рассказал, что направил советнику президента страны по национальной безопасности Роберту О’Брайену письмо, где выразил свою обеспокоенность сообщением администрации Дональда Трампа о возможном расторжении США Договора по открытому небу, а также призвал Белый дом отказаться от таких «опрометчивый действий»,

Элиот Энгел не уточнил, какое именно сообщение от администрации президента США он имеет ввиду. Также политик подчеркнул, что существующий Договор по открытому небу позволяет Соединенным Штатам и странам Европы быть в курсе военных перемещений России.

Кроме того, конгрессмен отметил, что такое действие со стороны США может привести к расколу НАТО. Энгел также отметил, что окончательного решения администрации пока нет, предстоят еще переговоры с партнерами и союзниками государства.