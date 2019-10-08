В Эрмитаже наградили лауреатов премии «Балтийская звезда»

В Эрмитаже наградили лауреатов премии &#171;Балтийская звезда&#187;
Объявлены три лауреата. Фото: Pixabay

В Театре государственного Эрмитажа состоялась XVI церемония вручения Международной премии за развитие и укрепление гуманитарных связей в странах Балтийского региона.

Вчера 7 октября прошло торжественное награждение лауреатов премии «Балтийская звезда». К участию допускались общественные деятели, деятели искусства, политики, и другие профессионалы, которые внесли свой вклад в развитие и укрепление гуманитарных связей между странами Балтийского региона.

В этом году в числе лауреатов председатель Союза театральных деятелей РФ и народный артист России Александр Александрович Калягин, экс-президент Финляндии и председатель правления финской национальной галереи Тарья Халонен, а также переводчица из Швеции Тарья Халонен, сообщила пресс-служба театра-фестиваля «Балтийский дом».

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