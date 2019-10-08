На границе с Финляндией поймали алжирца-любителя фермерства

Гражданин Алжира пойман на границе с Финляндией. Фото: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Гражданин Алжира пойман на границе с Финляндией. Фото: Пресс - служба Пограничного управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Выборгском районе Ленобласти при попытке незаконно пересечь границу с Финляндией задержали гражданина Алжира. Мужчина пытался оправдать свое нахождение в этих краях интересом к фермерству.

Иностранец заявил, что интересуется ведением фермерского хозяйства в Ленобласти. Суд счел оправдание недостаточно убедительным и приговорил мужчину к выплате штрафа и принудительному выдворению за пределы России. Сейчас он находится в центре временного содержания в Красном селе, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти.

В Петербург гражданин Алжира приехал по туристической визе. Попытку сбежать в Европу он предпринял 6 октября. Мужчину обнаружили в лесном массиве близ Финляндской Республики. Он пытался маскироваться и ускоренно двигался в сторону границы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что гражданина Грузии задержали при повторной попытке пересечь российско-финскую границу.