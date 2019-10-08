Рональдиньо собирает команду по киберспорту

Рональдиньо собирает команду по киберспорту
Виртуальный спорт интересует легендарного футболиста не меньше, чем реальный. Фото: Pixabay

Известный футболист объявил, что начинает формировать собственную команду для участия в соревнованиях.

Легенда мирового футбола, бразильский футболист Рональдиньо решил серьезно заняться киберспортом и уже набирает собственную команду, но станет ее капитаном. Пока нельзя точно сказать, какова будет ее специализация — FIFA 20, eFootball Pro Evolution Soccer 2020 или они обе.

Название команды уже оглашено: она будет носить имя R10.

Недавно Рональдиньо взял на себя роль официального посла бренда SCUF Gaming, который занимается выпуском игровых джойстиков для игры в PS4, Xbox One и PC. Этот бренд сотрудничает с несколькими киберспортивными лигами, в их числе CWL, MLG, UMG и другие.

Новая команда футболиста использует устройства бренда SCUF, а также является не первым опытом легенды футбола в киберспорте. Футболист и раньше принимал участие в мировых игровых турнирах в числе различных команд.

Ранее GazetaSPB сообщила, что Apple выпустила новую операционную систему macOS Catalina.

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