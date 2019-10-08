Депутат петербургского ЗакСа предложил учредить почетный знак «За сострадание к животным»

Депутат петербургского ЗакСа предложил учредить почетный знак «За сострадание к животным»
Приюты для животных переполнены. Фото: Pixabay

В Петербурге может появиться почетный знак «За сострадание к животным». Этим знаком предлагается награждать жителей Петербурга, которые помогают брошенным животным и оказывают поддержку общественным организациям, работающим с животными, оставшимися на улице.

С соответствующей инициативой выступил депутат Петербургского ЗакСа Алексей Цивилёв.

«Для города крайне важно, чтобы помимо покупки любимцев из дорогих питомников, жители брали бы себе в дома «брошенных и спасенных» братьев меньших, тем самым проявляя милосердие и показывая пример своим детям», — рассказал парламентарий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красногвардейском районе местные жители заметили «Жигули» с собаками в багажнике. По словам очевидцев, на Заневском проспекте, 30 в побитой машине с решетками на целую ночь были оставлены три собаки.

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