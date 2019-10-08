До 5 млн рублей женщина выплатит за использование Лунтика

Правообладатели персонажа подали в суд на Ирину Мейстер, она обвиняется в нарушении авторских прав.

В районный суд Санкт-Петербурга поступил иск, в котором анимационная студия «Мельница» обвинила Ирину Мейстер, предположительно, владелицу Аниматорской студии, в незаконном использовании персонажа «Лунтик» из анимационного сериала «Лунтик и его друзья».

Так, 19 июля прошлого года на сайте аниматорской студии было зафиксированное правонарушение в виде незаконного использования чужой собственности. Компания предлагала проведение детского праздника с участием персонажа «Лунтик».

В то же время студия «Мельница» и компания по организации детских праздников не заключали никакого договора с передачей авторских прав на «Лунтика».

Анимационная студия «Мельница» подарила зрителям множество полюбившихся многим мультфильмов и мультсериалов, в их числе, к примеру, мультфильмы «Карлик Нос», «Алеша Попович и Тугарин змей», «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и многие другие.

Теперь «Мельница» может требовать от обвиняемой возврат средств в размере от 10 тысяч рублей до 5 миллионов. Судебное заседание состоится 27 ноября этого года.

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