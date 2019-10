Пар от вейпа вызвал рак легких у мышей

Американские ученые провели эксперимент и выяснили, что пар от вейпа пагубно влияет на лабораторных мышей.

Исследование о том, что электронные сигареты вызывают рак легких у мышей, опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В ходе эксперимента мышей разделили на три группы: одна находилась в атмосфере никотиновых паров, другая — в воздухе от безникотиновых вейпов, третья группа дышала обычным воздухом.

За год исследований 23% мышей заболели раком легких, процесс деления клеток 58% мышей нарушился. По словам ученых, для формирования рака людям нужно курить более 20 лет. Для эксперимента был выбран соразмерный промежуток времени с учетом продолжительности жизни мыши.

Отмечается, что результаты исследования на мышах нельзя переносить на людей. Для точных выводов еще требуются дополнительные всесторонние исследования.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в США не менее 18 человек скончались из-за болезней легких, вызванных курением вейпов и электронных сигарет. В докладе американских Центров по контролю и профилактике заболеваний говорится, что случаи смерти по причине заболеваний, вызванных курением электронных сигарет, были зафиксированы в 15 американских штатах.