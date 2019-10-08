Медиасиндикат: нас читает весь город!

Сайты, входящие в Медиасиндикат, читает весь Петербург. Ведь на страницах новостных порталов МС ежедневно публикуется порядка четырехсот новостей. Их каждый день читают около четырехсот тысяч человек, что больше, чем у любого другого интернет-СМИ Северной столицы.

Медиасиндикат создан в середине 2019 года, в него вошли популярные сайты GazetaSPb, Мойка78, АБН (Агентство Бизнес Новостей), NevaToday, Nevasport, фотоагентство «БалтФото», которые каждый имеют свою аудиторию.

Союз участников Медиасиндиката основан на паритетных началах, когда каждое СМИ сохраняет свою собственную редакционную политику, отвечающую потребностям целевой аудитории конкретного онлайн-СМИ. Однако, в Медиасиндикате создан общий отдел продаж, который предлагает клиентам публикацию статей, пресс-релизов на всех площадках сразу.

По словам Олега Ширяева, главного редактора GazetaSPb это позволяет клиентам получить услуги продвижения товаров и услуг в едином окне. «Мы реализовали принцип медиадома, когда рекламодатель может обсуждать с нами результат своей рекламной компании, не вдаваясь в подробности относительно количества показов, числа знаков в статье и прочих деталей. Именно поэтому с Медиасиндикатом выгодно вести работу по комплексному продвижению коммерческих компаний и их проектов. МС может предоставить аудиторию, которая равна населению Петербурга! При этом, учитывая разные форматы изданий, входящих в Медиасиндикат, наши клиенты получают доступ ко всем целевым группам потребителей», — сказал Олег Ширяев.

По мнению Алексея Дементьева, генерального директора АБН (Агентство Бизнес Новостей) формат работы в Медиасиндикате позволяет АБН расширить свою аудиторию, сделав деловые новости Северной столицы доступными миллионам читателей. «В Петербурге не хватает качественного делового СМИ, а интерес к бизнес-новостям в городе возрастает. Об этом говорит популярность АБН, которое после перезапуска весной 2019 года, резко повысило свои рейтинги и теперь занимает лидирующие позиции среди деловых СМИ Петербурга», — сказал Алексей Дементьев.

Олег Третьяков, главный редактор портала Мойка78, убежден, что именно такие объединения как Медиасиндикат, способны найти самый краткий путь от рекламодателя до потребителя. «Онлайн-СМИ, которые предлагают клиенту только свою аудиторию, не способны охватить весь Петербург. А сейчас клиентам становится все важнее получить доступ ко всем жителям города, и сделать это в одном месте, не ведя переговоры с десятком нишевых СМИ. Сотрудничество с Медиасиндикатом позволяет провести быстро и недорого любые рекламные компании, рассчитанные на большую аудиторию, продвинуть проекты или защитить свои интересы с помощью формирования общественного мнения», — считает Олег Третьяков.

Общая аудитория Медиасиндиката сегодня порядка шести миллионов человек в месяц, фактически она равна населению Петербурга. Нас читает весь город. Подробнее тут