Боец ММА Нурматов скончался после поединка с чеченцем

Боец ММА Нурматов скончался после поединка с чеченцем
Спортсмен погиб в больнице. Фото: Pixabay

Спортсмен смог покинуть клетку самостоятельно, но ему стало плохо в раздевалке.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Обо всем сообщает ТАСС.

Поединок состоялся в Грозном в рамках турнир промоутерской компании Absolute Championship Akhmat. Его приурочили к дню рождения главы Чечни Рамзана Кадырова. На ринге встретились узбекский боец Бекзод Нурматов и чеченский боец Беслан Исаев. Поединок состоял из трех раундов и именно в заключительном россиянин смог победить соперника. Нурматов с достоинством принял поражение, поблагодарил Исаева за бой и смог самостоятельно покинуть клетку. Уже в раздевалке он пожаловался на плохое самочувствие – спортсмена увезли в больнице. Врачи заявили, что у Нурматова случился инсульт. Он провел в учреждении несколько суток, после чего скончался.

Напоминаем, что Нурматов за свою карьеру принял участие в 13-ти поединках, из них 11 – удачные для узбекского бойца.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что менеджер Нурмагомедова сказал — боец поборется с Жоржем Сен-Пьером.

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